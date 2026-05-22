Сирия получила приглашение на саммит G7 из-за блокады Ормуза

Сирия впервые в истории получила приглашение на саммит «Большой семерки». Встреча лидеров G7 пройдет с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен. Об этом сообщает Reuters.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Делегацию страны возглавит президент Ахмед аш-Шараа. Приглашение ему передали через сирийского министра финансов Ясира Барние. Он присутствовал на переговорах глав минфинов и центробанков стран G7 во Франции, пишет RTVI.

Как уточнили собеседники агентства Reuters, Сирия выступит на саммите в статусе приглашенного государства.

Один из неназванных сирийских чиновников предположил, что в центре внимания участников окажется роль Сирии как «потенциального стратегического центра для цепочек поставок». Причина — блокада Ормузского пролива на фоне конфликта между США и Ираном.

Сирия оказалась в центре внимания соседних государств после того, как ключевой морской проход оказался заблокирован. Как сообщил директор по местным и международным связям сирийского пограничного и таможенного управления Мазен Аллуш, сложившаяся ситуация вынудила большинство стран региона обратиться к Дамаску с конкретным запросом. По словам чиновника, соседи заинтересованы в транспортировке нефти и других товаров.

Главное препятствие для реализации этих планов — инфраструктура, разрушенная за годы гражданской войны. Власти Сирии пытаются убедить иностранные компании вкладывать средства в восстановление страны.

Особое внимание уделяется пограничному переходу Аль-Танф. Это ключевой узел для сухопутной перевозки нефти из Ирака. Восстановление объекта оценивается примерно в $25 млн. Согласно отчету Всемирного банка за 2025 год, общая стоимость восстановления всей сирийской инфраструктуры может превысить $200 млрд.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в июне примет участие во встрече лидеров G7 во Франции. Американский лидер намерен поднять ряд ключевых вопросов в ходе переговоров. В центре внимания окажется увязка американской финансовой помощи с торговыми договоренностями. Также планируется обсудить продвижение американских инструментов искусственного интеллекта на международной арене. Кроме того, в повестке значатся борьба с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Американский лидер также собирается продвигать интересы национального экспорта.

Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше