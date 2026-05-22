Сирия получила приглашение на саммит G7 из-за блокады Ормуза

Один из неназванных сирийских чиновников предположил, что в центре внимания участников окажется роль Сирии как «потенциального стратегического центра для цепочек поставок». Причина — блокада Ормузского пролива на фоне конфликта между США и Ираном.
Сирия оказалась в центре внимания соседних государств после того, как ключевой морской проход оказался заблокирован. Как сообщил директор по местным и международным связям сирийского пограничного и таможенного управления Мазен Аллуш, сложившаяся ситуация вынудила большинство стран региона обратиться к Дамаску с конкретным запросом. По словам чиновника, соседи заинтересованы в транспортировке нефти и других товаров.
Главное препятствие для реализации этих планов — инфраструктура, разрушенная за годы гражданской войны. Власти Сирии пытаются убедить иностранные компании вкладывать средства в восстановление страны.
Особое внимание уделяется пограничному переходу Аль-Танф. Это ключевой узел для сухопутной перевозки нефти из Ирака. Восстановление объекта оценивается примерно в $25 млн. Согласно отчету Всемирного банка за 2025 год, общая стоимость восстановления всей сирийской инфраструктуры может превысить $200 млрд.
