Сирия получила приглашение на саммит G7 из-за блокады Ормуза

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в июне примет участие во встрече лидеров G7 во Франции. Американский лидер намерен поднять ряд ключевых вопросов в ходе переговоров. В центре внимания окажется увязка американской финансовой помощи с торговыми договоренностями. Также планируется обсудить продвижение американских инструментов искусственного интеллекта на международной арене. Кроме того, в повестке значатся борьба с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Американский лидер также собирается продвигать интересы национального экспорта.