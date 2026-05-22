Захарова: Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением

Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а западные страны «живодерски молчат». Об этом в пятницу, 22 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. Таким образом она высказалась об атаке ВСУ в Старобельске.

— Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением. Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны. Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки (президента Украины Владимира — прим. «ВМ») Зеленского о якобы украденных Россией детях, — сказала Захарова, ее цитирует ТАСС.

22 мая в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР пострадали 35 человек. В зоне обрушения здания продолжают оставаться дети.

Позже в Сети появились кадры последствий удара ВСУ по колледжу и общежитию с детьми. На кадрах видно, что повреждения получили несколько зданий, во многих из них выбито остекление.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник в свою очередь завил, что удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске в ЛНР является терактом.

