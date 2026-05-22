Штурмовики «Центра» создали плацдарм для наступления под Новопавловкой

Подразделения 239-го гвардейского танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» выполнили боевую задачу по захвату опорных пунктов ВСУ на подступах к населенному пункту Новопавловка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Район был превращен противником в мощный укрепрайон, но штурмовикам удалось прорвать оборону. Операция проводилась во взаимодействии с расчетами беспилотных систем, артиллерией и другими подразделениями. Разведка целей велась с помощью БПЛА, после чего по выявленным позициям наносились удары FPV-дронами и артиллерией. Под прикрытием огня штурмовые группы ворвались во вражеские опорные пункты, зачистили блиндажи и укрытия, уничтожив живую силу и технику.

По словам офицера по наведению Евгения Панькова, в ходе боя командир взвода минометчиков получил ранение осколками от атаки вражеских FPV-дронов. Паньков принял решение выдвинуться на позицию, организовал эвакуацию раненого, а затем лично наладил работу миномета, чтобы поддерживать штурмовые группы. Он взаимодействовал с командиром отряда, который ставил цели, и корректировал огонь.

Захват опорных пунктов на подступах к Новопавловке создал благоприятные условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки «Центр» на этом направлении, подчеркнули в военном ведомстве.

