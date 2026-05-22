В МИД России не увидели оснований говорить о замедлении диалога с США

В Министерстве иностранных дел России не считают, что российско-американский диалог начал замедляться. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.
По словам дипломата, Москва и Вашингтон продолжают контакты на разных уровнях, несмотря на сложные вопросы в двусторонних отношениях.
«Не видим оснований, учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, рассуждать о замедлении двустороннего диалога», — сказал Рябков.
Он отметил, что после продвижения по ряду направлений стороны перешли к обсуждению более сложных политических и правовых вопросов. Рябков также подчеркнул, что для дальнейшего продвижения необходимы политическая воля и готовность обеих сторон «смотреть на вещи трезво».
В интервью изданию замглавы внешнеполитического ведомства также заявил, что Россия до сих пор привержена «духу Анкориджа», под которым подразумевает атмосферу доверия между российским президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «дух Анкориджа» исчезает. По его словам, главное достижение прошедших на Аляске переговоров — это не дух, а конкретное понимание, полученное на основе предложений, внесенных Трампом и его командой переговорщиков.
