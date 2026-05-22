Пашинян: статус Армении в ЕАЭС имеет право обсуждать только Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос о статусе его страны в Евразийском экономическом союзе находится исключительно в ведении Еревана. По словам главы правительства, правила объединения не предполагают иных вариантов: только сама республика имеет право инициировать процедуру выхода из организации.
«Что касается статуса в ЕАЭС — статус в ЕАЭС, согласно регуляциям ЕАЭС, может обсуждать только сама Армения, то есть страна-член, которая может решить выйти, другой процедуры нет», — уточнил Пашинян.
Ранее в российском Министерстве иностранных дел прозвучало мнение, что членство в Евросоюзе и ЕАЭС одновременно для Армении невозможно. Заместитель главы дипломатического ведомства РФ Михаил Галузин пояснил, что попытка совместить эти две структуры изначально обречена на провал.