Пашинян назвал «рабочей ситуацией» ограничение ввоза в Россию цветов из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал ситуацию с временным запретом на ввоз цветов из Армении в Россию как «рабочую» и обычную практику внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, в отношении товаров, не соответствующих фитосанитарным требованиям, всегда будут вводить подобные ограничения.

«И подобная ситуация за последние 8 лет была десятки раз, и не только фитосанитарные — другие проблемы тоже были, связанные с другими товарами, и на заседаниях ЕАЭС мы эти проблемы обсуждаем», — сказал господин Пашинян на брифинге. Он добавил, что для проверки цветочной продукции в Армению прибыла делегация.

С 22 мая Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз цветов из Армении. По данным российского ведомства, при поставке 96,2 млн штук цветочной продукции из Армении было обнаружено 132 случая нарушений. Это 77% от общего числа выявлений за весь прошлый год. Меры будут действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов.

Подробности — в материале «Ъ» «Регулятору вернут букет».

