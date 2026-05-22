Рютте снял ответственность за деблокировку Ормуза с НАТО

«Многие европейские страны заранее размещают некоторые свои корабли и оборудование ближе к месту событий, например, оборудование, необходимое для разминирования (…), что позволит нам предоставить максимальную помощь на следующем этапе», — цитирует «Интерфакс» ответ генсека альянса журналисту на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран-членов НАТО в Швеции.
Марк Рютте уточнил, что ситуация в регионе остается напряженной, Ормузский пролив перекрыт, и движение судов находится под серьезной угрозой. Он подчеркнул, что решение проблемы деблокирования морского коридора — в интересах всех союзников военного блока, но отметил, что это не является делом НАТО как альянса.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Ормузский пролив должен оставаться открытым. При этом он уточнял, что Вашингтон поддерживает такую блокаду пролива, которая не позволяет ни одному танкеру проходить в сторону Ирана без согласования с США.