Рютте снял ответственность за деблокировку Ормуза с НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил, что Североатлантический альянс не должен брать на себя ответственность за обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, этим вопросом должны заниматься отдельные государства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Многие европейские страны заранее размещают некоторые свои корабли и оборудование ближе к месту событий, например, оборудование, необходимое для разминирования (…), что позволит нам предоставить максимальную помощь на следующем этапе», — цитирует «Интерфакс» ответ генсека альянса журналисту на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран-членов НАТО в Швеции.

Марк Рютте уточнил, что ситуация в регионе остается напряженной, Ормузский пролив перекрыт, и движение судов находится под серьезной угрозой. Он подчеркнул, что решение проблемы деблокирования морского коридора — в интересах всех союзников военного блока, но отметил, что это не является делом НАТО как альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Ормузский пролив должен оставаться открытым. При этом он уточнял, что Вашингтон поддерживает такую блокаду пролива, которая не позволяет ни одному танкеру проходить в сторону Ирана без согласования с США.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше