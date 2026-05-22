Какие вопросы будут подняты в ходе визита Путина в Казахстан — мнение экспертов

АСТАНА, 22 мая — Sputnik. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Казахстан обсудили эксперты в ходе видеомоста на площадке Sputnik Казахстан.
Как заявил политолог, гендиректор центра политической информации РФ Алексей Мухин, тесное взаимодействие между руководством России и Казахстана дает очень хороший эффект.
«Казахстан сейчас председательствует в ЕАЭС, поэтому мы должны расставлять приоритеты должным образом. И здесь, конечно же, большую роль играет немножко, но меняющаяся геополитическая обстановка. Я имею в виду уходящую натуру доминирования Соединенных Штатов, слабеющий Европейский союз и выходящий на первый план с точки зрения амбиций, с точки зрения развития КНР. Безусловно, руководство России и Казахстана уделяют огромнейшее внимание новому раскладу, даже можно сказать, новому мировому порядку», — сказал Мухин.
Также он выразил мнение, что Казахстан находится сейчас в сложном периоде конституционных реформ и кардинальных изменений.
«Очень интересный эксперимент. Возможно, Россия возьмет что-то для себя в этой связи. Полагаю, что, находясь в этой трансформации, Казахстан ставит своей целью выйти на новый геополитический уровень. И в России очень внимательно за этим смотрят, очень доброжелательно. В то время как мы видим пример Армении и Украины, которые стремятся в Европейский союз и в НАТО, что, мягко говоря, не делает конструктивными отношения с той же Российской Федерацией. И здесь эта разница в моделях взаимодействия становится все более очевидной», — отметил политолог.
Помимо политической важной в отношениях двух стран является и экономическая составляющая, заявил директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов. Он напомнил, что в ноябре 2025 года, когда Токаев посещал Россию, была принята Декларация о переходе Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества.
«Казахстан сейчас все больше и больше играет роль в геополитической сфере. В центре внимания предстоящих переговоров между российской и казахстанской стороной, конечно же, на первом плане будет энергетика. Мы прекрасно понимаем, что для Российской Федерации огромное значение имеет транспортировка своих полезных ископаемых. И сейчас уже Российская Федерация экспортирует нефть в КНР, в том числе через территорию нашей страны (Казахстан — Sputnik). Поэтому речь, наверно, будет идти об увеличении этих транзитных потоков, второе важное направление — транспорт и логистика», — сказал Арупов.
Ну и, конечно же, в ходе визита Путина ожидается подписание ряда документов, отметил эксперт.
«Многое зависит от того, какие договоренности были достигнуты в Пекине между китайской и российской стороной. Потому что мы будем выполнять роль транзитного хаба. Будут подведены итоги развития Евразийского экономического сообщества, будет рассматриваться новая роль Казахстана в геополитике, ну и, наверное, будут рассматриваться вопросы вторичных санкций. Потому что в новых геополитических условиях наши компании и банки достаточно осторожно относятся к вопросам санкционного давления. Вы знаете, что Республика Казахстан всегда выполняет свои международные обязательства, конечно, если они не противоречат нашим экономическим интересам», — отметил Арупов.
Визит российского президента ожидается в конце мая 2026 года. Также в эти дни в Астане состоится Евразийский экономический форум.