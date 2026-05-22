Китай осудил развертывание ракетных систем США в Японии

«Китай твердо выступает против развертывания США ракетных систем средней дальности в азиатских странах», — указал дипломат, охарактеризовав данный комплекс как «стратегическое наступательное оружие». Как отметил представитель МИД, подобные действия наносят ущерб законным интересам безопасности других государств, усиливают военное противостояние и повышают риски гонки вооружений.
В китайском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание, что согласие Токио на размещение этих систем свидетельствует об ускорении ремилитаризации Японии и ее подготовке «к затяжной войне». Представитель министерства подчеркнул, что это бросает вызов послевоенному международному порядку и может спровоцировать новую нестабильность в регионе. Пекин призвал Вашингтон и Токио отказаться от реализации подобных планов.
Как ранее сообщило агентство Киодо, вооруженные силы США намерены развернуть комплексы Typhon на авиабазе Каноя сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на период учений с июня по сентябрь. В ходе маневров вместе с Typhon также будут задействованы РСЗО HIMARS.