Китай осудил развертывание ракетных систем США в Японии

Китай выразил решительное несогласие с намерением Соединенных Штатов разместить ракетные системы средней дальности Typhon на территории Японии. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

Источник: US DoD/US-Army

«Китай твердо выступает против развертывания США ракетных систем средней дальности в азиатских странах», — указал дипломат, охарактеризовав данный комплекс как «стратегическое наступательное оружие». Как отметил представитель МИД, подобные действия наносят ущерб законным интересам безопасности других государств, усиливают военное противостояние и повышают риски гонки вооружений.

В китайском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание, что согласие Токио на размещение этих систем свидетельствует об ускорении ремилитаризации Японии и ее подготовке «к затяжной войне». Представитель министерства подчеркнул, что это бросает вызов послевоенному международному порядку и может спровоцировать новую нестабильность в регионе. Пекин призвал Вашингтон и Токио отказаться от реализации подобных планов.

Как ранее сообщило агентство Киодо, вооруженные силы США намерены развернуть комплексы Typhon на авиабазе Каноя сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на период учений с июня по сентябрь. В ходе маневров вместе с Typhon также будут задействованы РСЗО HIMARS.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше