Польша не знает деталей решения Трампа об отправке 5 тыс. военных

Накануне Трамп объявил, что США перебросят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих «ввиду успешного переизбрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого», чью предвыборную кампанию он поддерживал. При этом американский лидер не уточнил, какие именно подразделения ВС США будут направлены в Польшу, последуют ли они из других стран Европы и означает ли это возобновление переброски войск в рамках ротации. Ранее президент США сообщал о возможности отправки войск в Польшу из Германии, в том числе рассматривался вариант передислокации военных из немецкого Фильсэкка.