Польша не знает деталей решения Трампа об отправке 5 тыс. военных

Варшава на данный момент не располагает информацией о том, означает ли заявление президента США Дональда Трампа о направлении в Польшу дополнительных 5 тыс. американских военных возобновление ротации или фактическое увеличение численности контингента с 10 до 15 тыс. человек. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Источник: AP 2024

«Наш представитель при НАТО Яцек Найдер уже находится в контакте с руководством НАТО, а также с американским коллегой. Деталей пока нет», — заявил Сикорский, отвечая на соответствующий вопрос на подходе к прессе перед встречей глав МИД НАТО в Хельсингборге. Ранее, обращаясь к журналистам на английском языке, глава польского внешнеполитического ведомства охарактеризовал заявление американского лидера как «сохранение присутствия американских войск на более-менее прежнем уровне», то есть 10 тыс. военнослужащих.

Накануне Трамп объявил, что США перебросят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих «ввиду успешного переизбрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого», чью предвыборную кампанию он поддерживал. При этом американский лидер не уточнил, какие именно подразделения ВС США будут направлены в Польшу, последуют ли они из других стран Европы и означает ли это возобновление переброски войск в рамках ротации. Ранее президент США сообщал о возможности отправки войск в Польшу из Германии, в том числе рассматривался вариант передислокации военных из немецкого Фильсэкка.

