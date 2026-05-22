Как в Гренландии прошли протесты у консульства США. Подробности

21 мая несколько сотен местных жителей вышли на улицы с флагами Гренландии и плакатами против американцев. Они восприняли появление дипмиссии как попытку Вашингтона усилить свое влияние на остров. Участники акции скандировали: «США, уходите домой», «Гренландия для гренландцев». После этого они провели еще одну акцию: отвернулись от здания консульства и хранили молчание две минуты, пишет «Интерфакс».