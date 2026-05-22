Как в Гренландии прошли протесты у консульства США. Подробности

21 мая несколько сотен местных жителей вышли на улицы с флагами Гренландии и плакатами против американцев. Они восприняли появление дипмиссии как попытку Вашингтона усилить свое влияние на остров. Участники акции скандировали: «США, уходите домой», «Гренландия для гренландцев». После этого они провели еще одну акцию: отвернулись от здания консульства и хранили молчание две минуты, пишет «Интерфакс».
Новое представительство США расположилось в центре города. В нем планируют принимать официальные делегации, бизнесменов, проводить культурные мероприятия, оказывать услуги американским гражданам и выдавать визы гренландцам. Раньше консульство США ютилось в небольшом здании на окраине, где работали всего два дипломата. Сколько сотрудников будет трудиться в новом офисе, американская сторона комментировать отказалась.
На церемонии открытия выступил посол США в Дании Кеннет Хоуэри. Он заявил о желании расширять сотрудничество с Гренландией. «Мы всегда будем соседями, вашими союзниками и партнерами, независимо от того, какое будущее вы выберете», — сказал дипломат.
Ранее на этой неделе Нуук без официального приглашения впервые посетил американский спецпосланник по Гренландии Джефф Лэндри. Его визит вызвал беспокойство у общественности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении присоединить остров к Штатам. Позже Трамп согласился обсудить компромиссный вариант.
Сам Лэндри утверждал, что цель его поездки — «выстраивание отношений и поиск возможностей углубить связи между США, Гренландией и Данией». Он уточнил, что президент поручил ему «поехать туда и завести друзей». На улицах города спецпосланник устроил раздачу сувенирной продукции — красных кепок с лозунгом Трампа MAGA («Сделаем Америку снова великой») и угощал прохожих печеньем с шоколадной крошкой.
Лэндри заявил, что существуют «невероятные возможности, которые могут привести гренландцев от зависимости к независимости».
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен после встречи с Лэндри констатировал, что США не отказываются от намерения взять контроль над островом. Нильсен, как и многие другие официальные лица региона, бойкотировал церемонию открытия нового консульства.
Гренландия является ключевой точкой на карте арктической безопасности. Остров служит стартовой площадкой для морских маршрутов и обладает значительными запасами редкоземельных металлов и других ресурсов, в том числе графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия и урана. При этом потенциал региона раскрыт лишь частично. Кроме того, на острове расположена космическая база США «Питуффик», что добавляет стратегическому положению Гренландии дополнительный вес.