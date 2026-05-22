Радий Хабиров обозначил достижения и проблемы Кармаскалинского района

«Первая проблема — это дороги. Мы с главой района договорились, какие-то деньги уже в этом году они получают, и дополнительно выделим. Вторая проблема, она более сложная — это вода, потому что люди говорят, настолько нужны скважины, потому что в жару высыхали даже, и людям приходилось ездить в другой район за водой. Это ужасно, конечно. Третья — школа в райцентре, потому что детей много. В районе 51 тысяча жителей живет. Он же ещё растёт, потому что всё-таки близость к Уфе — это и преимущество, и беда района, это несёт очень большие нагрузки на всю инфраструктуру. Здесь очень хорошая крепкая команда, Альфир Фархатович уверенно управляет районом. И общественно-политический процесс ровный. Есть проблема ещё очень большая — это навести порядок в этих карьерах. Сейчас работаем над программой по сохранению дорог. Без карьеров тоже нельзя, потому что дороги строить надо, стройка есть, без песка, как будешь строить? Мы всё-таки здесь поликлинику неплохую сделали, в прошлом году сдали. Еще раз повторюсь, в межпоселковые, межпоселенческие дороги надо вкладывать деньги. И несмотря ни что мы будем приводить их в порядок», — сказал Радий Хабиров.