Глава МИД Венгрии Анита Орбан допустила встречу с Лавровым

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Анита Орбан в интервью изданию «Валас Онлайн» допустила возможность личной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По ее словам, такой разговор состоится, если в нем возникнет реальная потребность.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Если будет нужно обсудить что-то на уровне глав МИД, то подобная встреча определенно состоится. Почему нет?» — цитирует слова Орбан в интервью «Интерфакс».

Министр подчеркнула, что Будапешт настроен на выстраивание прагматичного диалога с Москвой. Венгрия заинтересована в сохранении рабочих отношений с Российской Федерацией.

Ранее посол России в Венгрии Евгений Станиславов сообщил, что Москва настроена на продолжение прагматичного партнерства с Будапештом в энергетической сфере. Дипломат отметил, что первые контакты представителей России с членами обновленного венгерского правительства имели «деловой и обнадеживающий характер». Евгений Станиславов также подчеркнул, что российская сторона ждет скорейшего возобновления переговоров по проекту АЭС «Пакш-2».

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше