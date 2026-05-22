КНБ объявил в розыск 61-летнего бельгийского бизнесмена

Согласно информации из открытых источников, Фрэнк Монстрей — предприниматель и один из самых влиятельных инвесторов Бельгии, бывший нефтяной магнат. В 2004 году он приобрел нефтяную компанию Nostrum Oil & Gas (бывшая Zhaikmunai, независимая международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Великобритании, которая ведет геологоразведку, разработку и добычу углеводородов на северо-западе Казахстана). В 2011 году Монстрей вывел компанию на Лондонскую фондовую биржу, а в 2017 году продал все свои акции.