Казань примет заседание Совета глав МИД государств ОДКБ в июне

Межсессионное заседание Совета министров иностранных дел государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности — пройдет в Казани с 9 по 11 июня. Встреча объединит представителей стран-участниц и будет посвящена вопросам взаимодействия в рамках организации, говорится в распоряжении Кабмина Татарстана.

Источник: ИА Татар-информ

Организация Договора о коллективной безопасности объединяет ряд постсоветских государств для совместного обеспечения безопасности и защиты суверенитета. Среди ключевых задач организации — укрепление мира, поддержание региональной стабильности и развитие системы коллективной безопасности.

В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Для подготовки и проведения мероприятия Кабинет Министров Татарстана создал организационный комитет, который займется координацией работы федеральных и республиканских органов власти, муниципалитетов, территориальных подразделений федеральных ведомств, а также организаций и общественных объединений.

Оргкомитет будет действовать как коллегиальный орган, отвечающий за согласование всех направлений подготовки и проведения заседания.

В числе ключевых задач — координация протокольных мероприятий, подготовка и организация культурной программы и официальных приемов, а также взаимодействие со средствами массовой информации на всех этапах проведения заседания.

Состав оргкомитета утвержден Кабинетом Министров Татарстана. В него вошли председатель — Премьер-министр РТ Алексей Песошин, его заместители — руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров и министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, а также секретарь оргкомитета, помощник Премьер-министра РТ Назиль Насибуллин.

Председатель будет определять повестку заседаний, руководить работой, распределять обязанности между членами и подписывать итоговые документы. В его отсутствие эти функции перейдут одному из заместителей.

Члены оргкомитета будут участвовать в заседаниях лично, вносить предложения и обеспечивать выполнение принятых решений.

Заседания оргкомитета будут проводиться по мере необходимости и считаться состоявшимися при участии более половины членов. Решения принимаются большинством голосов, при равенстве решающим становится голос председательствующего.

Организационно-техническое и информационное сопровождение работы обеспечит аппарат Кабинета Министров Татарстана.

ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
Читать дальше