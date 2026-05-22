Казань примет заседание Совета глав МИД государств ОДКБ в июне

Организация Договора о коллективной безопасности объединяет ряд постсоветских государств для совместного обеспечения безопасности и защиты суверенитета. Среди ключевых задач организации — укрепление мира, поддержание региональной стабильности и развитие системы коллективной безопасности.
В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Для подготовки и проведения мероприятия Кабинет Министров Татарстана создал организационный комитет, который займется координацией работы федеральных и республиканских органов власти, муниципалитетов, территориальных подразделений федеральных ведомств, а также организаций и общественных объединений.
Оргкомитет будет действовать как коллегиальный орган, отвечающий за согласование всех направлений подготовки и проведения заседания.
В числе ключевых задач — координация протокольных мероприятий, подготовка и организация культурной программы и официальных приемов, а также взаимодействие со средствами массовой информации на всех этапах проведения заседания.
Состав оргкомитета утвержден Кабинетом Министров Татарстана. В него вошли председатель — Премьер-министр РТ Алексей Песошин, его заместители — руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров и министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, а также секретарь оргкомитета, помощник Премьер-министра РТ Назиль Насибуллин.
Председатель будет определять повестку заседаний, руководить работой, распределять обязанности между членами и подписывать итоговые документы. В его отсутствие эти функции перейдут одному из заместителей.
Члены оргкомитета будут участвовать в заседаниях лично, вносить предложения и обеспечивать выполнение принятых решений.
Заседания оргкомитета будут проводиться по мере необходимости и считаться состоявшимися при участии более половины членов. Решения принимаются большинством голосов, при равенстве решающим становится голос председательствующего.
Организационно-техническое и информационное сопровождение работы обеспечит аппарат Кабинета Министров Татарстана.