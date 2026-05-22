Глава МИД Кубы обвинил Рубио во лжи

«Госсекретарь США снова лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведет к пролитию кубинской и американской крови. Куба не представляет и никогда не представляла угрозы для национальной безопасности США. Именно правительство США безжалостно и систематически оказывает давление на кубинский народ», — цитирут слова Родригеса «Лента.ру».
Министр подчеркнул: в последние месяцы именно Вашингтон наносит удар по кубинской экономике. Он возложил на США ответственность за запрет на ввоз топлива и ужесточение блокады острова.
До этого Марко Рубио заявил, что Куба якобы постоянно угрожает национальной безопасности США. По его словам, остров выступает «одним из главных спонсоров терроризма во всем регионе».