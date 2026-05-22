Токаев наградил губернатора Токио орденом «Достык» I степени

В Акорде глава государства принял Юрико Коикэ.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 22 мая — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев наградил губернатора Токио Юрико Коикэ орденом «Достық» («Дружба») I степени, сообщила Акорда.

В ходе беседы Токаев подчеркнул символичность визита губернатора, проходящего в преддверии 10-летия установления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Японией.

«Мы рассматриваем Вас как выдающегося политика мирового уровня. Ваше дальновидное руководство и многолетняя служба своей стране заслуживают глубокого уважения. В Казахстане Вас знают как проверенного временем друга, партнера и государственного деятеля. Мы придаем особое значение Вашим усилиям, направленным на популяризацию истории и культуры Казахстана, которые способствуют сближению наших народов», — подчеркнул Токаев.

Президент вспомнил свой визит в Токио и подчеркнул технологическое развитие японской столицы.

«Я ознакомился с программой “Умного города” в Токио. Это было интересно для нас, так как мы в Казахстане также продвигаем концепцию Smart City. Убежден, что Ваш визит в Астану будет очень полезным, поскольку мы нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества и обмен опытом в сфере управления мегаполисом», — сказал Токаев.

В ответ Юрико Коикэ заявила, что высоко ценит лидерство президента Казахстана.

«Высоко оцениваю Ваше лидерство, а также проводимые Вами институциональные реформы, направленные на рост экономики, развитие искусственного интеллекта, цифровизации и инвестиционной привлекательности страны. Будучи крупнейшей экономикой региона и обладая значительными ресурсами, Казахстан укрепляет свою роль в качестве ключевого хаба Центральной Азии, соединяющего Европу и Азию», — отметила губернатор.

Токаев посещал Японию с официальным визитом в декабре 2025 года. Тогда он уже проводил встречу с губернатором Коикэ. Токаеву представили концепцию Smart city города Токио, которая подразумевает использование передовых технологий для повышения качества жизни, эффективности управления и устойчивого развития.

Также президент присутствовал на подписании Меморандума о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии. Подписи под документом поставили аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ.