«Единая Россия» держит на контроле строительство модульной спортивной «умной» площадки в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на острове Отдыха строится спортивная площадка. Этот проект направлен на создание доступной и качественной среды для занятий спортом.
Побывали на строительной площадке и проверили ход работ региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев, директор краевого центра спортивной подготовки Денис Луговик. Участники проверки обсудили вопросы по строительству.
Название новому спортивному объекту выбирали путем голосования на странице Центра спортивной подготовки Красноярского края. По итогам голосования было выбрано название «МИР»(Мастерство, Игра, Результат).
Директор Центра спортивной подготовки Красноярского края Денис Луговик подчеркнул, что жители и спортсмены ждут этот спортивный объект: «Данный проект мы завершаем. У нас поставлено технологическое оборудование, укомплектовано спортивным оборудованием. Сейчас ведем работу по технологическому присоединению — это канализация, горячая вода, чтобы объект полностью функционировал. Параллельно ведем работы по благоустройству. Планируем закончить все в июле месяце. Ориентировочно в августе будем апробировать. Здесь будут заниматься детские спортшколы, жители близлежащих микрорайонов, представители старшего поколения по проекту “Сибирское долголетие”, участники СВО. Будем всех с удовольствием ждать. На площадке можно будет заниматься мини футболом, баскетболом, гандболом, и планируем завести сюда волейбол. Будем проводить спортивные и физкультурные мероприятия. Кроме того, у нас “умная” площадка. На входе размещен кьюар-код, отсканировав его можно получить информацию по видам спорта, по технике безопасности, правилам поведения, методические рекомендации по занятиям, тем или иным видом спорта».
Павел Ростовцев регулярно посещает спортивный объект. С предыдущего раза отметил большой прогресс по работам. Завершена внутренняя отделка, установлено все необходимое оборудование.
«Здорово, что этот тяжелый путь завершается, потому что при создании любой спортивной инфраструктуры приходится сталкиваться с большим количеством проблем. Но мы их практически все решили. В принципе, комплекс практически готов. Когда ребята вернутся с летней оздоровительной кампании, можно будет провести торжественное открытие. Конечно, это все делалось для жителей Красноярска. А мы планируем здесь проводить свои соревнования в рамках партийного проекта “Единой России” “Детский спорт”. Здорово, что такие проекты по инициативе “Единой России” реализуются, что федерация нас поддерживает. Красноярский край никогда не подводил и не подведет “, — по итогам осмотра объекта рассказал Павел Ростовцев.
Комплекс включает в себя спортивный зал и административные помещения, также обустроены медицинский кабинет, раздевалки для спортсменов. Отметим, что спортивный комплекс возводился учитывая, что в нем будут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья: на входной группе обустроен пандус, раздевалки и туалетные комнаты оборудованы с учетом особенных потребностей.
Главное отличие «умных» площадок от обычных — многофункциональность и цифровой подход к тренировкам. Они оснащены современным спортивным инвентарем, на каждом снаряде разместится QR-код доступа к цифровым сервисам. При его сканировании можно будет получить рекомендации о правильном выполнении упражнений и эффективно самостоятельно тренироваться.
В Красноярске такая спортивная площадка модульного закрытого типа уже вторая. Первая была также построена на острове Отдыха. Кроме того, в Минусинске уже открыта подобная площадка, только открытого типа.
Отметим, поддержка спорта и здорового образа жизни — важные направления народной программы «Единой России» и партийного проекта «Детский спорт».