Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 22 мая: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Киевский режим, ответственный за удар по колледжу в Старобельске ЛНР, должен понести наказание.

Это очередное преступление киевского режима — удар по объекту образования, где дети и молодые люди.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Самое главное сейчас — принять меры по разбору завалов после атаки ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике и оказать помощь тем, кто еще остается под ними.

Кремлю нечего сказать насчет фильма Андрея Звягинцева «Минотавр».

Это не совсем прерогатива Кремля. У нас есть министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение. А поскольку мы не знаем, о чем этот фильм, что там, пока трудно что-то сказать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Встреча президента России с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, запланированная на 21 мая, была отменена по техническим причинам. Она состоится в ближайшие недели.

22 мая Владимир Путин проведет международный телефонный разговор.

Мы дадим краткое сообщение на этот счет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Также в пятницу президент примет в Кремле с докладом главу Республики Тыва Владислава Ховалыга.

Кроме того, 22 мая глава государства встретится в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время Героев».

В субботу президент России поздравит выдающегося советского и российского шахматиста, 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с 75-летием.

