Euractiv: в ЕС планируют потребовать высылки ряда военных атташе Ирана

Издание приводит в пример Мохаммада Нагизаде, военного атташе Ирана в Польше, который, предположительно, является активным членом КСИР и может продвигать финансовые и оперативные интересы организации в Европе. В ЕС опасаются, что аккредитация иранских военных атташе, связанных с КСИР, может подорвать политику блока в области борьбы с терроризмом.
В секретном документе утверждается, что после гибели верховного лидера Али Хаменеи в результате американо-израильского удара власть в Иране получил КСИР, а командующий КСИР Ахмад Вахиди назван де-факто лицом, принимающим решения в стране. Согласно документу, члены КСИР сейчас контролируют аппарат безопасности и парламент Ирана, а также стратегические переговоры с США, политику в Персидском заливе и надзор за такими группировками, как «Хезболла» и йеменские хуситы.
Более того, в докладе говорится, что КСИР сыграл решающую роль в выдвижении Моджтабы Хаменеи, сына Али Хаменеи, на пост верховного лидера, «фактически поставив его в зависимость от КСИР в плане политического выживания».
По данным Euractiv, европейские страны не могут согласовать, насколько следует усилить дипломатическое давление на Тегеран.
Иран неоднократно отвергал обвинения в том, что он «спонсирует» терроризм в Европе или использует свою дипломатическую сеть для проведения тайных операций. Тегеран также осудил решение ЕС о признании КСИР террористической организацией как политически мотивированное и незаконное.