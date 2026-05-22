Euractiv: в ЕС планируют потребовать высылки ряда военных атташе Ирана

Власти европейских стран собираются принять меры против иранских военных атташе, которые якобы действуют под дипломатическим прикрытием.

Источник: Reuters

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Европейское издание Euractiv со ссылкой на секретный доклад сообщает, что некоторые иранские атташе в Европе являются действующими офицерами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В январе Европейский союз объявил КСИР террористической организацией, и теперь в блоке недовольны тем, что лица, связанные с КСИР, продолжают пользоваться дипломатической защитой и свободой передвижения по территории Евросоюза.

Издание приводит в пример Мохаммада Нагизаде, военного атташе Ирана в Польше, который, предположительно, является активным членом КСИР и может продвигать финансовые и оперативные интересы организации в Европе. В ЕС опасаются, что аккредитация иранских военных атташе, связанных с КСИР, может подорвать политику блока в области борьбы с терроризмом.

В Брюсселе рекомендуют странам, где находятся такие атташе и дипломаты, ввести против них санкции и выслать из страны. В ЕС надеются, что эти меры приведут к дальнейшей изоляции Ирана и ограничению международного влияния КСИР.

В секретном документе утверждается, что после гибели верховного лидера Али Хаменеи в результате американо-израильского удара власть в Иране получил КСИР, а командующий КСИР Ахмад Вахиди назван де-факто лицом, принимающим решения в стране. Согласно документу, члены КСИР сейчас контролируют аппарат безопасности и парламент Ирана, а также стратегические переговоры с США, политику в Персидском заливе и надзор за такими группировками, как «Хезболла» и йеменские хуситы.

Более того, в докладе говорится, что КСИР сыграл решающую роль в выдвижении Моджтабы Хаменеи, сына Али Хаменеи, на пост верховного лидера, «фактически поставив его в зависимость от КСИР в плане политического выживания».

По данным Euractiv, европейские страны не могут согласовать, насколько следует усилить дипломатическое давление на Тегеран.

Некоторые столицы поддерживают более жесткие меры, тогда как другие опасаются, что дальнейшая конфронтация может привести к закрытию и без того нестабильных дипломатических каналов в момент обострения напряженности на Ближнем Востоке.

Иран неоднократно отвергал обвинения в том, что он «спонсирует» терроризм в Европе или использует свою дипломатическую сеть для проведения тайных операций. Тегеран также осудил решение ЕС о признании КСИР террористической организацией как политически мотивированное и незаконное.

