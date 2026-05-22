Делегация Кот-д’Ивуара посетила Нижегородскую область в рамках конференции ЦИПР

В настоящее время Нижегородская область уже использует ивуарийский каучук, а Сормовская кондитерская фабрика закупает какао-бобы из Кот-д’Ивуара для производства шоколада. При этом Гусева отметила, что текущее сотрудничество не является пределом — существует большой потенциал для его дальнейшего расширения. Делегация как раз знакомится с нижегородской ИТ-сферой, и в этом высокотехнологичном направлении вполне реально появление новых совместных проектов.