NYT узнала, что ЕС обсудит два важных вопроса о переговорах с Россией

Представители МИД стран ЕС при встрече на Кипре, которая состоится уже на следующей неделе, намерены обсудить «важный вопрос»: должно ли сообщество выбрать посланника для переговоров Россией. Однако «еще более фундаментальным» вопросом для обсуждения будет следующий: «как именно вести переговоры?», сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на дипломатов.
Будет обсуждаться, в частности, то, на чем могут быть сосредоточены переговоры, и каких «красных линий» будет придерживаться Европа.
По словам трех дипломатов и двух чиновников, принятия окончательного решения насчет официального посланника не ожидается. Тем не менее, идея о выборе одного человека или небольшой группы лиц для поддержания контактов с Кремлем может возникнуть, говорят они.
После начала военной операции на Украине Евросоюз практически свернул официальные каналы общения с Кремлем. Однако в Брюсселе опасаются, что без прямого участия Европы возможные договоренности будут достигнуты на условиях, невыгодных для ЕС и Киева, писала Financial Times (FT).
Внутри Евросоюза есть опасения, что обсуждение кандидатов на роль переговорщика с Россией обнажит внутренние разногласия объединения, сообщили FT источники в европейских структурах. Споры вызывают как потенциальные кандидатуры, так и сама идея о выборе такого человека.
Источники Politico ранее уточнили, что глава евродипломатии Кая Каллас исключила себя из списка кандидатов на роль переговорщика, поскольку ее антироссийская позиция может вызвать отказ президента России Владимира Путина от диалога. На прошлой неделе она допускала, что может самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией.
Собеседники FT среди возможных кандидатов называли бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-главу Европейского Центробанка Марио Драги. В неформальных консультациях также фигурируют президент Финляндии Александер Стубб и бывший финский лидер Саули Ниинистё.
Высокопоставленный украинский чиновник заявил FT, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть «кого-то вроде Драги» или «сильного действующего лидера» во главе европейской стороны в переговорах с Россией.
Переговорщики от Европы с Россией должны пользоваться доверием у своего народа и вносить в переговорный процесс конструктивный вклад, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Это должны быть люди, которые «не опускались и не опускаются до откровенного национализма, в частности русофобии», подчеркнула она.
Кремль неоднократно отмечал открытость Москвы к диалогу. Однако президент России Владимир Путин заявлял, что у Европы «нет мирной повестки», и она находится «на стороне войны».