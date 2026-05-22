Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Кубани предложил открыть пляжи Анапы для купания после отсыпки песка

Вениамин Кондратьев выступил на заседании Правительственной комиссии.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

На пляжах Анапы продолжается работа по отсыпке чистого песка — 102 единицы техники в круглосуточном режиме везут грунт. Для обновления территорий для отдыха уже использовано 150 кубометров нового песка, отсыпано 6,5 км.

«С учетом того, что пробы песка и на тестовом пляже, и на отсыпанном участке соответствуют санитарным требованиям, прошу рассмотреть возможность принятия решения об исключении пляжей из “опасной зоны” по мере завершения их отсыпки», — рассказал в своем докладе зампреду правительства России Виталию Савельеву Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что в этом году анапские санатории готовы к оздоровительной кампании. Дети будут отдыхать и укреплять здоровье в 24 лагерях.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше