Глава Кубани предложил открыть пляжи Анапы для купания после отсыпки песка

На пляжах Анапы продолжается работа по отсыпке чистого песка — 102 единицы техники в круглосуточном режиме везут грунт. Для обновления территорий для отдыха уже использовано 150 кубометров нового песка, отсыпано 6,5 км.
«С учетом того, что пробы песка и на тестовом пляже, и на отсыпанном участке соответствуют санитарным требованиям, прошу рассмотреть возможность принятия решения об исключении пляжей из “опасной зоны” по мере завершения их отсыпки», — рассказал в своем докладе зампреду правительства России Виталию Савельеву Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани отметил, что в этом году анапские санатории готовы к оздоровительной кампании. Дети будут отдыхать и укреплять здоровье в 24 лагерях.