Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: США тяжело нести «оборонное бремя» за Израиль

Пентагон заявил, что США взвалили на себя большую часть противоракетной обороны Израиля в войне с Ираном, пишет американская газета The Washington Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, США выпустили более 200 ракет-перехватчиков THAAD, или примерно половину общего арсенала Пентагона, а также более 100 ракет корабельного базирования Standard Missile-3 и Standard Missile-6. Для сравнения, Израиль применил менее 100 ракет-перехватчиков Arrow и около 90 ракет-перехватчиков David’s Sling снарядов «более низкого уровня», чем использовали США.

По словам осведомленного источника, США задействовали примерно на 120 перехватчиков больше и сбили вдвое больше иранских ракет, чем Израиль. В результате Израиль сохранил свои высококлассные запасы средств ПВО, подчеркивает издание.

Такой дисбаланс показывает, какое бремя нес Вашингтон для защиты Израиля от иранских атак.

«Цифры поражают. США взяли на себя большую часть задач по противоракетной обороне, в то время как Израиль сохранил свои собственные склады», — констатировала Келли Грико, старший научный сотрудник Центра Стимсона.

По оценкам Пентагона, американские военные значительно истощили свои запасы современных средств противоракетной обороны.

В итоге США остались примерно с 200 ракетами-перехватчиками THAAD и производственной линией, которая не может удовлетворить спрос, отмечают эксперты.

Это вызывает вопросы у союзников Америки, например у Японии и Южной Кореи, насчет готовности США к потенциальным конфликтам в других регионах.

Такая динамика расходования ракетных запасов США для защиты Израиля, по мнению экспертов, противоречит лозунгу Трампа «Америка превыше всего».

Но, посольство Израиля в Вашингтоне, пытаясь сгладить ситуацию, заявило, что у США «нет другого партнера с такими боеготовностью, общими интересами и возможностями, как Израиль».

Но эксперты подчеркивают, что «Израиль не способен вести и выигрывать войны в одиночку».

Согласно WP, к концу марта Израиль наносил только 50% авиаударов по сравнению с началом войны 28 февраля. Израильские пилоты, согласно статье, были «измотаны» операциями против хуситов в Йемене, авиаударами по «Хезболле» в Ливане и войной в Газе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше