WP: США тяжело нести «оборонное бремя» за Израиль

Согласно статье, США выпустили более 200 ракет-перехватчиков THAAD, или примерно половину общего арсенала Пентагона, а также более 100 ракет корабельного базирования Standard Missile-3 и Standard Missile-6. Для сравнения, Израиль применил менее 100 ракет-перехватчиков Arrow и около 90 ракет-перехватчиков David’s Sling — снарядов «более низкого уровня», чем использовали США.
По словам осведомленного источника, США задействовали примерно на 120 перехватчиков больше и сбили вдвое больше иранских ракет, чем Израиль. В результате Израиль сохранил свои высококлассные запасы средств ПВО, подчеркивает издание.
«Цифры поражают. США взяли на себя большую часть задач по противоракетной обороне, в то время как Израиль сохранил свои собственные склады», — констатировала Келли Грико, старший научный сотрудник Центра Стимсона.
По оценкам Пентагона, американские военные значительно истощили свои запасы современных средств противоракетной обороны.
Это вызывает вопросы у союзников Америки, например у Японии и Южной Кореи, насчет готовности США к потенциальным конфликтам в других регионах.
Но, посольство Израиля в Вашингтоне, пытаясь сгладить ситуацию, заявило, что у США «нет другого партнера с такими боеготовностью, общими интересами и возможностями, как Израиль».
Согласно WP, к концу марта Израиль наносил только 50% авиаударов по сравнению с началом войны 28 февраля. Израильские пилоты, согласно статье, были «измотаны» операциями против хуситов в Йемене, авиаударами по «Хезболле» в Ливане и войной в Газе.