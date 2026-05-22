Дрозденко создал в Ленобласти комиссию по искусственному интеллекту

В Ленобласти создана межведомственная комиссия по искусственному интеллекту. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко.
Он же её и возглавил. По его словам, тема эта является стратегической и её нельзя пускать на самотёк.
«Это прямое исполнение поручения президента: комиссии по развитию и внедрению технологий ИИ должны появиться в каждом регионе. Искусственный интеллект для нас не игрушка и не дань моде. Это реально работающий инструмент», — написал Дрозденко в Telegram-канале.
Он добавил, что в медицине только на территории Ленинградской области нейросети проанализировали уже 70 тысяч маммографических снимков. Благодаря им врачи могут на ранней стадии увидеть патологии и поставить точный диагноз.
А голосовой помощник областной службы 122 обработал за год более 360 тысяч обращений. Среди них и запись к врачу, вызов на дом,
Кроме того, в геоинформационной системе нейросети помогают находить неучтённую недвижимость и вовлекать её в налоговый оборот. А в «Безопасном городе» — контролирует порядок на улицах, фиксирует скопления людей и распознаёт номера.
Комиссия создана для того, чтобы разработать общие подходы, убрать ненужные барьеры и согласовать действия всех внедряющих ИИ в регионе.