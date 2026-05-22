Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко создал в Ленобласти комиссию по искусственному интеллекту

И лично её возглавил.

Источник: РИА "Новости"

В Ленобласти создана межведомственная комиссия по искусственному интеллекту. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко.

Он же её и возглавил. По его словам, тема эта является стратегической и её нельзя пускать на самотёк.

«Это прямое исполнение поручения президента: комиссии по развитию и внедрению технологий ИИ должны появиться в каждом регионе. Искусственный интеллект для нас не игрушка и не дань моде. Это реально работающий инструмент», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

Он добавил, что в медицине только на территории Ленинградской области нейросети проанализировали уже 70 тысяч маммографических снимков. Благодаря им врачи могут на ранней стадии увидеть патологии и поставить точный диагноз.

А голосовой помощник областной службы 122 обработал за год более 360 тысяч обращений. Среди них и запись к врачу, вызов на дом, и т. д.

Кроме того, в геоинформационной системе нейросети помогают находить неучтённую недвижимость и вовлекать её в налоговый оборот. А в «Безопасном городе» — контролирует порядок на улицах, фиксирует скопления людей и распознаёт номера.

Комиссия создана для того, чтобы разработать общие подходы, убрать ненужные барьеры и согласовать действия всех внедряющих ИИ в регионе.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше