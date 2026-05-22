Эксперт указал на признаки готовящегося смещения Зеленского

Украинская политическая элита уже располагает полным набором инструментов для отстранения Владимира Зеленского от власти. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Иван Мезюхо. Он напомнил, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, по сути, давно обязан был занять кресло исполняющего обязанности президента.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее о подготовке отстранения Зеленского заявил депутат Рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по делу о госизмене. В качестве доказательств он привел активность НАБУ в отношении ближайшего окружения украинского лидера, а также давление со стороны Европы, требующей передать контроль над силовыми ведомствами и Генпрокуратурой.

«Александру Дубинскому в СИЗО, конечно, что-то видно, но я думаю, что далеко не все. На самом деле, на сегодняшний день у украинской политической элиты есть все механизмы для отстранения Владимира Зеленского с должности президента Украины, которую он незаконно занимает. Во-первых, глава Верховной Рады Украины, господин Стефанчук, уже давно должен был вступить в должность исполняющего обязанности президента Украины. Украинский парламент является единственным более-менее легитимным органом государственной власти в этой стране. В любой момент, чисто теоретически, депутаты Верховной Рады Украины могут сказать свое слово», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Политолог считает, что НАБУ пока не разглашает данные о личной коррупции Зеленского из-за его президентского иммунитета. По крайней мере, так утверждают украинские журналисты в независимых интернет-стримах, неподконтрольных офису главы государства.

«Безусловно, все понимают, что главным фигурантом “Миндичгейта” является именно главарь киевской клики. Возможно, именно с этим и связаны публикации о том, что в отношении его супруги Елены Зеленской готовится уголовное дело», — добавил эксперт.

Мезюхо не исключил, что в ходе развития «Миндичгейта» рано или поздно появятся хотя бы косвенные улики, указывающие на причастность самого Зеленского к коррупционным схемам. По его словам, это может случиться до выборов в Палату представителей США. Американский президент Дональд Трамп, столкнувшись с внутренними и внешними неудачами, попытается переключить внимание общества с провальных тем.

Сейчас Зеленский, по мнению политолога, больше всего опасается именно выборов в американскую Палату представителей. От их исхода напрямую зависит судьба «Миндичгейта». НАБУ, САП и антикоррупционный суд создавались совместно с Демпартией США и европейцами. Однако у Трампа есть свои рычаги влияния на эту антикоррупционную инфраструктуру на Украине, резюмировал Мезюхо.

