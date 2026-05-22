Эксперт указал на признаки готовящегося смещения Зеленского

«Александру Дубинскому в СИЗО, конечно, что-то видно, но я думаю, что далеко не все. На самом деле, на сегодняшний день у украинской политической элиты есть все механизмы для отстранения Владимира Зеленского с должности президента Украины, которую он незаконно занимает. Во-первых, глава Верховной Рады Украины, господин Стефанчук, уже давно должен был вступить в должность исполняющего обязанности президента Украины. Украинский парламент является единственным более-менее легитимным органом государственной власти в этой стране. В любой момент, чисто теоретически, депутаты Верховной Рады Украины могут сказать свое слово», — пояснил собеседник «Ленты.ру».