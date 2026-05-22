СМИ раскрыли детали соглашения о перемирии США и Ирана

Согласно проекту, стороны договариваются о «немедленном, полном и безоговорочном прекращении огня». В тексте также зафиксировано обязательство: «обе стороны обязуются не наносить удары по военной, гражданской и экономической инфраструктуре».
Документ гарантирует свободу судоходства в Оманском заливе, Ормузском проливе и Персидском заливе. Для контроля за выполнением договоренностей и урегулирования споров планируется создать совместный механизм, уточняет «Интерфакс».
Как отмечает телеканал, после официального объявления о достижении соглашения стороны в течение недели начнут переговоры по нерешенным вопросам. Ключевым из них остается иранская ядерная программа.
Ранее СМИ сообщали, что США и Иран продолжают «интенсивные» непрямые переговоры при посредничестве Пакистана и сделка «очень близка».