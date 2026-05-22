Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР

В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более трех десятков человек получили ранения различной степени тяжести.
«Огромное горе, нет слов, чтобы выразить нашу скорбь, боль и гнев… Прицельный удар по детям — это государственный терроризм. Никто из тех, кто причастен к совершению теракта, никто из этих нелюдей не должен уйти от возмездия. Никакой пощады убийцам детей», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики выразил соболезнования родителям, родным и близким погибших, руководству и всем жителям ЛНР и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удар по детям — это «проявление истинной слабости и бесчеловечности».
«Никакого военного смысла в этом не было и быть не могло. Это чистый террор», — написал градоначальник в своем канале в МАКС.
«От лица Севастополя и от себя лично выражаю слова поддержки Главе Луганской Народной Республики Леониду Ивановичу Пасечнику и всем жителям ЛНР. Севастополь разделяет эту боль», — добавил он.
После удара по колледжу Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим должен понести наказание за эту атаку.
Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета.