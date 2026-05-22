Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР

В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более трех десятков человек получили ранения различной степени тяжести.