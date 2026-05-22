Ханой передал Путину приглашение посетить с госвизитом Вьетнам

«Я хотел бы передать через вас приветствие товарища То Лама президенту Владимиру Путину с приглашением совершить официальный визит во Вьетнам в этом году», — заявил Фан Ван Зянг в пятницу в Москве во время российско-вьетнамских консультаций по морской тематике, которые проходили с участием Патрушева.
Как пишет «Интерфакс», Николай Патрушев поблагодарил вьетнамского коллегу, поздравил его с назначением на пост заместителя премьер-министра Вьетнама и попросил передать искренние поздравления товарищу То Ламу, которого единогласно избрали президентом. При этом То Лам сохранил за собой пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.
Ранее с вице-премьером правительства и министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом встретился министр обороны России Андрей Белоусов. Участники переговоров затронули темы сотрудничества в оборонной сфере. Кроме того, они обменялись мнениями о ситуации в мире и в регионе.