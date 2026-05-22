RS: в США призывают обезвредить «балтийскую пороховую бочку»

Страны Балтии и соседняя российская Калининградская область считаются наиболее опасными потенциальными очагами войны между НАТО и Россией. США должны вмешаться, чтобы предотвратить взрыв этой «пороховой бочки», пишет Анатоль Ливен в статье для американского интернет-журнала Responsible Statecraft.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что в последние дни напряженность в Балтийском регионе резко возросла из-за появления украинских беспилотников в воздушном пространстве прибалтийских стран. Страны Балтии утверждают, что это Россия с помощью электронных помех «вынуждает» украинские беспилотники отклоняться от курса. Но Ливен не исключает, что Украина использует безопасное воздушное пространство Латвии и Эстонии для нанесения более близких и точных ударов по Ленинградской области и западу России.

Служба внешней разведки России (СВР) выступила с жестким предупреждением в адрес стран Балтии, отметив, что «координаты центров принятия решений в Латвии хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия».

По мнению Ливена, НАТО и странам Балтии давно пора принять меры против украинских беспилотников в воздушном пространстве блока, учитывая перспективу войны между НАТО и Россией.

Во вторник, например, румынский истребитель, базировавшийся в Литве, сбил украинский дрон над территорией Эстонии.

Однако некоторые официальные лица стран Балтии, напротив, готовы усилить напряженность, невзирая на риски для своих стран.

В понедельник министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил: «Мы должны показать русским, что способны проникнуть в маленькую крепость, которую они построили в Калининграде… У НАТО есть возможность сровнять там с землей российские системы ПВО и ракетные базы».

Ливен подчеркивает, что ни Будрис, ни западные СМИ, опубликовавшие его заявление, не заметили одно важное противоречие: до сих пор они утверждали, что это Россия, а не они, вынашивает планы нападения на страны Балтии и войны с НАТО.

Согласно статье, хотя Калининград остается важной базой российских ракетных войск, до начала конфликта на Украине там базировалось всего 20 тыс. военнослужащих сухопутных войск, но с тех пор их число резко сократилось. А прибалтийские государства с учетом быстро мобилизуемых резервов способны подтянуть 136 тыс. военнослужащих. К тому же в Прибалтике сейчас размещено порядка 22 тыс. военнослужащих других стран НАТО. Еще около 550 тыс. добавит Польша.

У России, как поясняет Ливен, нет в наличии войск для прорыва этой блокады, поэтому при таком сценарии, по мнению некоторых экспертов, Россия вынуждена будет прибегнуть к угрозе применения ядерного оружия с его последующим фактическим применением.

То есть, как подчеркивает Ливен, угроза для Прибалтики связана не с «преднамеренным российским вторжением, а с эскалацией, вызванной раскручиванием спирали возмездия». И украинцы, на его взгляд, сделали первый шаг на этом пути, направив беспилотники на Россию над территорией Балтии.

Поэтому Ливен считает, что Вашингтон должен принять срочные меры: заставить прибалтов умерить свой пыл и предотвратить ответные действия России в отношении членов НАТО.

По мнению автора, администрация Дональда Трампа должна четко и безапелляционно донести до Киева, что у США нет желания втягиваться в войну с Россией, а также, что США могут отказать Украине в дальнейшей помощи, особенно в форме разведданных, если Киев продолжит использовать для ударов по России воздушное пространство членов НАТО.

Ливен полагает, что для Вашингтона было бы глупо игнорировать угрозы, связанные с ситуацией в Балтийском регионе. На его взгляд, Трамп должен использовать этот кризис для возобновления активного участия в мирном урегулировании и скорейшего прекращения конфликта на Украине, который может представлять смертельную угрозу как для Европы, так и для США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
