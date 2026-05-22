В статье говорится, что в последние дни напряженность в Балтийском регионе резко возросла из-за появления украинских беспилотников в воздушном пространстве прибалтийских стран. Страны Балтии утверждают, что это Россия с помощью электронных помех «вынуждает» украинские беспилотники отклоняться от курса. Но Ливен не исключает, что Украина использует безопасное воздушное пространство Латвии и Эстонии для нанесения более близких и точных ударов по Ленинградской области и западу России.
Служба внешней разведки России (СВР) выступила с жестким предупреждением в адрес стран Балтии, отметив, что «координаты центров принятия решений в Латвии хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия».
Во вторник, например, румынский истребитель, базировавшийся в Литве, сбил украинский дрон над территорией Эстонии.
В понедельник министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил: «Мы должны показать русским, что способны проникнуть в маленькую крепость, которую они построили в Калининграде… У НАТО есть возможность сровнять там с землей российские системы ПВО и ракетные базы».
Ливен подчеркивает, что ни Будрис, ни западные СМИ, опубликовавшие его заявление, не заметили одно важное противоречие: до сих пор они утверждали, что это Россия, а не они, вынашивает планы нападения на страны Балтии и войны с НАТО.
Согласно статье, хотя Калининград остается важной базой российских ракетных войск, до начала конфликта на Украине там базировалось всего 20 тыс. военнослужащих сухопутных войск, но с тех пор их число резко сократилось. А прибалтийские государства с учетом быстро мобилизуемых резервов способны подтянуть 136 тыс. военнослужащих. К тому же в Прибалтике сейчас размещено порядка 22 тыс. военнослужащих других стран НАТО. Еще около 550 тыс. добавит Польша.
У России, как поясняет Ливен, нет в наличии войск для прорыва этой блокады, поэтому при таком сценарии, по мнению некоторых экспертов, Россия вынуждена будет прибегнуть к угрозе применения ядерного оружия с его последующим фактическим применением.
То есть, как подчеркивает Ливен, угроза для Прибалтики связана не с «преднамеренным российским вторжением, а с эскалацией, вызванной раскручиванием спирали возмездия». И украинцы, на его взгляд, сделали первый шаг на этом пути, направив беспилотники на Россию над территорией Балтии.
По мнению автора, администрация Дональда Трампа должна четко и безапелляционно донести до Киева, что у США нет желания втягиваться в войну с Россией, а также, что США могут отказать Украине в дальнейшей помощи, особенно в форме разведданных, если Киев продолжит использовать для ударов по России воздушное пространство членов НАТО.
Ливен полагает, что для Вашингтона было бы глупо игнорировать угрозы, связанные с ситуацией в Балтийском регионе. На его взгляд, Трамп должен использовать этот кризис для возобновления активного участия в мирном урегулировании и скорейшего прекращения конфликта на Украине, который может представлять смертельную угрозу как для Европы, так и для США.