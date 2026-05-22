Лавров назвал условия для долгосрочной безопасности России

«Но это должно предполагать и устранение угроз, которые созданы усилиями киевского режима людям, живущим в Крыму, на Донбассе, Новороссии — ну, собственно, как и другим, всем жителям бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, которым запретили разговаривать, думать, обучать детей на своем родном языке, равно как и исповедовать классическую религию своих отцов, дедов и всех других предков», — приводит слова Лаврова «Интерфакс».
Министр выступил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Он отметил, что «практически кризисом охвачены все основные части нашего евразийского континента».
По словам Лаврова, диалог о формировании евразийской безопасности необходимо строить вокруг вопроса о том, как создать такую архитектуру, «которая будет, во-первых, содействовать устранению причин каждого этого кризиса и установлению долгосрочных стабильных отношений в каждой части континента, а во-вторых — будет выстраивать долгосрочные меры доверия, которые будут способствовать созданию максимально благоприятных условий для развития всех». Глава МИД добавил, что «развитие, в свою очередь, будет способствовать созданию материального фундамента для архитектуры безопасности».
Сергей Лавров сделал акцент на том, что система безопасности должна строиться на принципах равноправия и неделимости. По его словам, такая архитектура обязана принимать во внимание законные озабоченности всех без исключения сторон.