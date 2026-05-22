Корабль «Юрий Иванов» встревожил участников учений НАТО

Корабль ВМФ России «Юрий Иванов» оказался в центре внимания Североатлантического альянса. Военно-морское командование НАТО (MARCOM) зафиксировало присутствие российского судна в непосредственной близости от маневров Dynamic Mongoose 26, которые сейчас проходят в Норвежском море, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

За действиями российского корабля следили силы альянса. Наблюдение за ним вели португальский фрегат NRP Dom Francisco de Almeida и вертолет Merlin Mk 2, который поднялся с палубы британского авианосца HMS Prince of Wales.

В командовании НАТО подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем. «Мы наблюдаем. Российский корабль “Юрий Иванов” замечен неподалеку во время учений “Динамичный мангуст” на Крайнем Севере. Всегда готовые и всегда начеку, союзники поддерживают круглосуточную бдительность и осведомленность о морской обстановке», — цитирует заявление MARCOM «Интерфакс». Сообщение сопровождает фотография, на которой российский корабль запечатлен на незначительном расстоянии от португальского фрегата.

Напомним, учения Dynamic Mongoose 2026 стартовали в Северной Атлантике 18 мая. Как сообщило Морское командование военного блока, главная цель маневров — отработка совместных действий по борьбе с подводными лодками.

Маневры продлятся до 29 мая. В них задействованы подводные лодки, надводные корабли и морская авиация сразу восьми стран: Германии, Норвегии, Дании, Португалии, Франции, Нидерландов, Канады и Великобритании. Военно-морские силы США направили на учения патрульный противолодочный самолет. В составе группировки также действуют Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и британский авианосец HMS Prince of Wales.

