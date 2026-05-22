Al Arabiya утверждает, что получил текст проекта соглашения между США и Ираном

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Al Arabiya сообщает, что основные пункты документа включают:
- немедленное, всеобъемлющее и безоговорочное прекращение огня на всех фронтах, включая сушу, море и воздух;
- взаимное обязательство не наносить удары по военной, гражданской или экономической инфраструктуре;
- уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела стран;
- свободу судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе;
- прекращение информационной войны;
- постепенную отмену американских санкций в отношении Ирана в обмен на выполнение Тегераном обязательств по соглашению;
- создание совместного механизма для мониторинга исполнения пунктов соглашения и разрешения споров между сторонами;
- обязательства сторон придерживаться международного права и устава ООН.
По данным Al Arabiya, соглашение вступит в силу после официального обнародования документа обеими сторонами. Это может случиться в течение нескольких часов, говорится в статье. Канал утверждает, что через семь дней после вступления соглашения в силу между сторонами начнутся переговоры по вопросам, не вошедшим в рамочное соглашение.