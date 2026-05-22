Al Arabiya утверждает, что получил текст проекта соглашения между США и Ираном

Саудовскому каналу Al Arabiya стало известно о деталях нового проекта соглашения между США и Ираном, которое находится на стадии согласования.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Al Arabiya сообщает, что основные пункты документа включают:

  • немедленное, всеобъемлющее и безоговорочное прекращение огня на всех фронтах, включая сушу, море и воздух;
  • взаимное обязательство не наносить удары по военной, гражданской или экономической инфраструктуре;
  • уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела стран;
  • свободу судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе;
  • прекращение информационной войны;
  • постепенную отмену американских санкций в отношении Ирана в обмен на выполнение Тегераном обязательств по соглашению;
  • создание совместного механизма для мониторинга исполнения пунктов соглашения и разрешения споров между сторонами;
  • обязательства сторон придерживаться международного права и устава ООН.

По данным Al Arabiya, соглашение вступит в силу после официального обнародования документа обеими сторонами. Это может случиться в течение нескольких часов, говорится в статье. Канал утверждает, что через семь дней после вступления соглашения в силу между сторонами начнутся переговоры по вопросам, не вошедшим в рамочное соглашение.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон и Тегеран продолжают вести непрямые переговоры при посредничестве Пакистана и близки к заключению рамочного соглашения.

