Лавров заявил о нарушении Израилем принципов Совета мира Трампа

«Отмечу, что, как это ни странно и прискорбно, то, что делает Израиль, противоречит не только известным решениям ООН о палестино-израильском урегулировании на основе концепции двух государств. Действия Израиля противоречат сейчас даже созданному Трампом Совету мира», — приводит слова Лаврова на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии «Интерфакс».
Министр заявил, что обстановка на Ближнем Востоке не стабилизируется, пока не будет найден выход из самого затяжного и трудноразрешимого конфликта в мире — арабо-израильского. По его словам, урегулирование должно затронуть все аспекты противостояния, в первую очередь самый острый из них — палестинский вопрос.
По словам Лаврова, ключом к решению этого и многих других конфликтов «должно быть искоренение породивших его первопричин».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условие для долгосрочной безопасности России. По его мнению, оно должно предполагать устранение угроз, которые созданы усилиями киевского режима против людей, живущих в Крыму, на Донбассе, Новороссии.