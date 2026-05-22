В Госдуме раскрыли план ответа на размещение ракет США в Японии

«Когда размещают ракеты с радиусом действия, который перекрывает Российскую Федерацию, я думаю, и Корейскую Народно-Демократическую Республику, и Китай должны вызывать опасения всего нашего дружественного блока. Это должно вызывать определенные ответные действия с нашей стороны. Я думаю, они уже приняты», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
По его словам, Россия готовит комплексный ответ на возможное размещение американских ракет в Японии. Как заявил депутат Колесник, проработанный набор мер включает полный спектр военных мероприятий. Эти действия способны противостоять любым ракетным системам. В первую очередь речь идет о средствах противовоздушной обороны. Также планируются другие шаги, которые сведут на нет присутствие американских ракет в Японии. По словам Колесника, соответствующие решения уже проработаны.
Кроме того, депутат отметил необходимость усиления Дальнего Востока, поскольку в этом регионе находятся недружественные России государства.
Ранее стало известно, что США временно развернут комплексы Typhon в Японии. Это решение вызвало озабоченность российской стороны после совместных японско-американских учений. В дипведомстве уточнили, что с 22 июня по 1 июля, а также в сентябре пройдут маневры Valiant Shield (Доблестный щит) и Orient Shield (Восточный щит). В рамках этих мероприятий американцы разместят ракетный комплекс Typhon на авиабазе Морских сил самообороны Японии Каноя.