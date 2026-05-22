В Госдуме раскрыли план ответа на размещение ракет США в Японии

По его словам, Россия готовит комплексный ответ на возможное размещение американских ракет в Японии. Как заявил депутат Колесник, проработанный набор мер включает полный спектр военных мероприятий. Эти действия способны противостоять любым ракетным системам. В первую очередь речь идет о средствах противовоздушной обороны. Также планируются другие шаги, которые сведут на нет присутствие американских ракет в Японии. По словам Колесника, соответствующие решения уже проработаны.