Экс-премьер Франции объявил о выдвижении на пост президента

Ранее в предвыборную гонку во Франции включился новый игрок. О своих планах баллотироваться на пост президента официально заявил Эдуар Филипп, который возглавляет правоцентристскую партию «Горизонты». Тем временем социологические исследования показывают, что пока лидером симпатий избирателей остается другой политик. Согласно данным опросов, одним из самых сильных кандидатов на выборах 2027 года называют Жордана Барделлу. Он стоит у руля правой националистической партии «Национальное объединение».