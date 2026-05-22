Экс-премьер Франции объявил о выдвижении на пост президента

«Я решил выставить свою кандидатуру на президентских выборах», — приводит слова политика во время встречи с жителями деревни Мюр-де-Баррес, расположенной в регионе Окситания, «Интерфакс».
Ранее в предвыборную гонку во Франции включился новый игрок. О своих планах баллотироваться на пост президента официально заявил Эдуар Филипп, который возглавляет правоцентристскую партию «Горизонты». Тем временем социологические исследования показывают, что пока лидером симпатий избирателей остается другой политик. Согласно данным опросов, одним из самых сильных кандидатов на выборах 2027 года называют Жордана Барделлу. Он стоит у руля правой националистической партии «Национальное объединение».
Президентские выборы во Франции пройдут в 2027 году. Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет выдвинуть свою кандидатуру, поскольку занимает пост второй срок подряд.