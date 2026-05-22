Минск объявлен молодежной столицей СНГ в 2027 году

В заседании, прошедшем в пятницу в столице Туркменистана, принял участие премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Совет глав правительств в широком формате объявил Минск молодежной столицей СНГ в 2027 году. В 2028-м этот статус получит казахстанский город Караганда.
По словам Турчина, смена поколений может стать серьезным вызовом будущему СНГ. Работа с молодежью, которая является главным стратегическим ресурсом и архитектором строительства завтрашнего дня каждой из стран Содружества, должна быть в числе приоритетов.
«Именно СНГ, а не страны ЕС или других континентов, должно выступать пространством возможностей для наших ребят. В нашей стране для этого делается очень много», — подчеркнул Турчин.
Участники заседания также обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества, рассмотрели и утвердили ряд документов. Они касаются сотрудничества в разных сферах, в том числе в конгрессно-выставочной деятельности, горно-металлургической отрасли, а также в вопросах возвращения несовершеннолетних в страну их постоянного проживания.
Кроме того, приняты концепция сопряжения главных транспортных артерий и межгосударственная радионавигационная программа на 2027 — 2030 годы.
Следующее заседание совета глав правительств стран СНГ состоится в декабре 2026 года в Москве.