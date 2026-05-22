Рубио рассказал, кого США считают образцовым союзником по НАТО

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. США считают Швецию образцовым союзником по НАТО, с которым Вашингтон рассчитывает вести еще больше работы в предстоящие годы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Источник: Reuters

«В контексте НАТО — это образцовый союзник, но и страна, с которой мы очень плотно работаем долгое время за рамками НАТО», — сообщил он на подписании меморандума о сотрудничестве между США и Швецией в области высоких технологий.

Рубио добавил, что Соединенные Штаты рассчитывают еще больше усилить взаимодействие со Стокгольмом в предстоящие годы.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО проходит в шведском Хельсингборге 21—22 мая.

Финляндия и Швеция стали последними новыми членами НАТО в 2023 и 2024 годах, соответственно. Они подали заявки на вступление в блок в 2022 году на фоне обострения конфликта вокруг Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО — бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше