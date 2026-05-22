Рубио рассказал, кого США считают образцовым союзником по НАТО

Рубио добавил, что Соединенные Штаты рассчитывают еще больше усилить взаимодействие со Стокгольмом в предстоящие годы.
Встреча министров иностранных дел стран НАТО проходит в шведском Хельсингборге
Финляндия и Швеция стали последними новыми членами НАТО в 2023 и 2024 годах, соответственно. Они подали заявки на вступление в блок в 2022 году на фоне обострения конфликта вокруг Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО — бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, поскольку у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.