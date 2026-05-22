AP: Рубио поручили снизить напряженность в отношениях с союзниками по НАТО

Встреча дипломатов предшествует июльскому саммиту НАТО в Турции и проходит на фоне негодования европейцев из-за критики президента США Дональда Трампа в адрес союзников, отмечает AP.
В этом году госсекретарь уже выступал в роли «миротворца», в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, а недавно — в Италии, где он встретился с папой Львом XIV после нападок Трампа на понтифика за его позицию в отношении войны в Иране.
Ранее Белый дом заявил об отмене размещения тысяч американских военнослужащих в Польше и Германии, но в четверг Трамп сообщил о том, что США направят в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих.
Еще одним сюрпризом стало очевидное изменение позиции Трампа в отношении Польши.
Сам Рубио перед поездкой в Швецию повторил жалобы на то, что некоторые члены блока, в частности Испания, отказались предоставить американцам доступ к базам во время войны с Ираном, а другие не поспешили помочь США с открытием Ормузского пролива. При этом он заверил, что остается «решительным сторонником» НАТО и трансатлантических отношений.