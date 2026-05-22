AP: Рубио поручили снизить напряженность в отношениях с союзниками по НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио отправился с миссией в Европу, чтобы успокоить союзников, нервничающих из-за намерений Вашингтона в отношении НАТО, передает информагентство Associated Press.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в пятницу Рубио принимает участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции. Сегодня же высокопоставленные представители Пентагона проинформируют членов НАТО о планах участия вооруженных сил США в европейской обороне и членстве в альянсе.

Встреча дипломатов предшествует июльскому саммиту НАТО в Турции и проходит на фоне негодования европейцев из-за критики президента США Дональда Трампа в адрес союзников, отмечает AP.

Издание напоминает, что Трамп часто прибегает к помощи Рубио в подобных ситуациях.

В этом году госсекретарь уже выступал в роли «миротворца», в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, а недавно — в Италии, где он встретился с папой Львом XIV после нападок Трампа на понтифика за его позицию в отношении войны в Иране.

В этот раз госсекретаря просят придать «более дружелюбный вид» внезапным изменениям и неопределенности в отношении сокращения американских войск в Европе.

Ранее Белый дом заявил об отмене размещения тысяч американских военнослужащих в Польше и Германии, но в четверг Трамп сообщил о том, что США направят в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих.

Эти заявления, согласно АР, застали врасплох некоторых союзников США и прозвучали вопреки обещаниям Вашингтона координировать военные действия, чтобы избежать создания брешей в обороне Европы.

Еще одним сюрпризом стало очевидное изменение позиции Трампа в отношении Польши.

Сам Рубио перед поездкой в Швецию повторил жалобы на то, что некоторые члены блока, в частности Испания, отказались предоставить американцам доступ к базам во время войны с Ираном, а другие не поспешили помочь США с открытием Ормузского пролива. При этом он заверил, что остается «решительным сторонником» НАТО и трансатлантических отношений.

