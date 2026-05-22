Губернатор Омской области прокомментировал атаку на колледж в ЛНР

В пятницу, 22 мая, по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР нанесли удары с помощью беспилотников. По информации ТАСС, от удара пострадали 36 детей, погибли четверо. Ещё около 18 человек оказались под завалами.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко выразил близким погибших свои соболезнования.
«Сегодня противник нанёс подлый удар по университетскому общежитию в Луганской Народной Республике, где в это время спали дети. Чудовищная трагедия. К безграничному горю, есть погибшие. Выражаю от себя и от всех омичей соболезнования родителям и близким ребят. Пострадавшие — пусть поскорее выздоравливают!» — отметил глава региона в своём телеграм-канале.
Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, удар был нанесён ночью. В здании на момент происшествия находились 86 детей от 14 до 18 лет. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, на месте работают экстренные службы. В Старобельске повреждены административные здания, магазины и частные дома.