Вице-премьер РФ оценил отказ Пашиняна приехать на саммит ЕАЭС

Свое отсутствие политик объяснил еще 1 апреля во время визита в Москву. Он обосновал свой отказ от личного участия в саммите ЕАЭС подготовкой к выборам в парламент, которые состоятся в Армении 7 июня. Ранее, в начале мая, президент России Владимир Путин предложил вынести на обсуждение предстоящего саммита вопрос о намерении Армении вступить в Евросоюз. Саммит ЕАЭС пройдет в Астане 28 и 29 мая.