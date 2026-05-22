Вице-премьер РФ оценил отказ Пашиняна приехать на саммит ЕАЭС

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна пропустить саммит ЕАЭС в Астане — это четкая демонстрация его приоритетов. Такую оценку дал вице-премьер России Алексей Оверчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«То, что его там не будет, это уже определенный сигнал, как он расставляет свои приоритеты», — приводит «Интерфакс» ответ Оверчука на вопрос о том, скажется ли отсутствие Пашиняна на работе саммита.

Он также прокомментировал возможное обсуждение планов Еревана по сближению с Евросоюзом при сохранении членства в ЕАЭС. «Очевидно, что вопросы эти будут подниматься, обсуждаться», — уточнил вице-премьер. Он добавил, что участие Никола Пашиняна в саммите в режиме онлайн предпочтительнее, чем полный отказ от диалога.

Напомним, 11 мая Пашинян официально объявил, что не приедет на саммит в Астану. Вместо него делегацию возглавит вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Свое отсутствие политик объяснил еще 1 апреля во время визита в Москву. Он обосновал свой отказ от личного участия в саммите ЕАЭС подготовкой к выборам в парламент, которые состоятся в Армении 7 июня. Ранее, в начале мая, президент России Владимир Путин предложил вынести на обсуждение предстоящего саммита вопрос о намерении Армении вступить в Евросоюз. Саммит ЕАЭС пройдет в Астане 28 и 29 мая.

Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше