Вице-премьер РФ оценил отказ Пашиняна приехать на саммит ЕАЭС

«То, что его там не будет, это уже определенный сигнал, как он расставляет свои приоритеты», — приводит «Интерфакс» ответ Оверчука на вопрос о том, скажется ли отсутствие Пашиняна на работе саммита.
Он также прокомментировал возможное обсуждение планов Еревана по сближению с Евросоюзом при сохранении членства в ЕАЭС. «Очевидно, что вопросы эти будут подниматься, обсуждаться», — уточнил вице-премьер. Он добавил, что участие Никола Пашиняна в саммите в режиме онлайн предпочтительнее, чем полный отказ от диалога.
Напомним, 11 мая Пашинян официально объявил, что не приедет на саммит в Астану. Вместо него делегацию возглавит вице-премьер Армении Мгер Григорян.
Свое отсутствие политик объяснил еще 1 апреля во время визита в Москву. Он обосновал свой отказ от личного участия в саммите ЕАЭС подготовкой к выборам в парламент, которые состоятся в Армении 7 июня. Ранее, в начале мая, президент России Владимир Путин предложил вынести на обсуждение предстоящего саммита вопрос о намерении Армении вступить в Евросоюз. Саммит ЕАЭС пройдет в Астане 28 и 29 мая.