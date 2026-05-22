Политолог раскрыл главные страхи НАТО перед саммитом в Анкаре

По словам эксперта, сегодня главный вопрос для НАТО — как альянс будет функционировать, если США выйдут из него или минимизируют свое участие в его делах. Политолог напоминает, что американский лидер Дональд Трамп постоянно критикует НАТО, говорит о сокращении присутствия военного контингента США в Европе до стандартов 2021 года.
Трамп очень недоволен НАТО из-за ситуации в Иране и тем, что альянс не поддержал США в нанесении ударов по Ирану и в разблокировке Ормузского пролива.
Собеседник Новостей Mail обращает внимание на позицию Германии. По мнению Пятибратова, Германия готова брать на себя лидерство в НАТО — страна занимает активную позицию в плане милитаризации и пытается укрепить диалог с Украиной по производству вооружений и другим вопросам.
Берлин сейчас говорит о том, что готов предлагать Киеву альтернативную ассоциацию без вступления в Европейский Союз, но с определенными привилегиями.*
* 21 мая стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС без права голоса. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на письмо главы правительства Германии лидерам основных институтов ЕС — прим. ред. Новостей Mail.
Политолог констатирует: НАТО находится на перепутье. В альянсе пытаются понять, сохранятся ли угрозы со стороны Вашингтона в случае прихода демократов после выборов в конгресс США и можно ли вообще рассчитывать на Америку.
Ранее по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США считают Швецию образцовым союзником по НАТО. Он отметил, что в ближайшие годы Вашингтон рассчитывает усилить взаимодействие со Стокгольмом.