Посол ОАЭ в Беларуси загадал желание на Брагинском метеорите

В Гомеле на форуме посол не первый раз. По его признанию, с каждым годом регион удивляет своими достижениями, новыми проектами, уникальными разработками, технологиями, исследованиями. По его мнению, регион богат ресурсами, в которых заинтересованы в ОАЭ. Из неожиданного в этом году — сильная гомельская жара до плюс 30 градусов в мае.
«Гомель еще жарче, чем место, откуда я приехал», — поделился впечатлениями с корреспондентом Sputnik посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь Ибрагим Салим Мохамед Аль-Мушаррах.
Посол не только загадал желание на выставке достижений Гомельщины, но и при помощи специального фонарика с ультрафиолетом попробовал рассмотреть на метеорите звездное небо.
Директор Брагинского исторического музея с картинной галереей Алеся Довгулявец рассказала, что каждому открывается свой космический рисунок.
Это очень редкий метеорит, он относится к редчайшему типу железокаменных метеоритов с содержанием никеля 90 процентов. Их еще называют паласитами, они крайне редко выпадают метеоритным дождем на земле. С 1807 года найдено 13 экземпляров таких камней. На сегодня сохранилось два — в музее космонавтики и в нашем Брагинском историческом музее.
Со слов собеседницы агентства, «Брагинский метеоритный дождь» упоминается еще в Ипатьевской летописи, когда в 1144 году «за Днепром в Киевской волости» случилось знамение — с неба упал огненный шар. Некоторые исследователи полагают, что летописец так засвидетельствовал Брагинский метеоритный дождь.
«Метеорит этот уникальный, он исполняет желания. Мы предлагаем посетителям выставки в рамках экономического форума в Гомеле прикоснуться к нему и передать в космос свои самые сокровенные желания. Обычно люди просят мир и здоровье», — подытожила директор музея.