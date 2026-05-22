В Японии назвали развертывание комплекса Typhon временным

«Данное развертывание носит исключительно учебный и временный характер и не предполагает постоянного размещения. Соединенные Штаты планируют вывести ракетный комплекс “Тифон” с этой авиабазы к середине октября текущего года после завершения учений», — цитирует сообщение «Интерфакс».
Дипломаты уточнили, что после маневров комплекс планируют отправить на хранение на военную базу США в Японии. В посольстве подчеркнули: это не считается постоянным размещением, и на текущий момент никаких иных решений, кроме отработки схемы временного развертывания ракетного комплекса, не принималось.
Совместные учения Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США запланированы на два периода: с 22 июня по 1 июля (Valiant Shield 26) и в сентябре (Orient Shield 26) текущего года.
Typhon — это мобильная наземная пусковая установка армии США. Она предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk (дальность до 1,8 тыс. км) и многоцелевых ракет SM-6 (дальность до 500 км).