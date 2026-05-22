В Японии назвали развертывание комплекса Typhon временным

Дипломаты уточнили, что после маневров комплекс планируют отправить на хранение на военную базу США в Японии. В посольстве подчеркнули: это не считается постоянным размещением, и на текущий момент никаких иных решений, кроме отработки схемы временного развертывания ракетного комплекса, не принималось.