СМИ: сможет ли Куба выстоять в случае нападения США

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что сегодня кубинские вооруженные силы переживают период упадка, утратив былое величие. В период своего расцвета, до падения Советского Союза, главного покровителя Кубы, кубинская армия насчитывала более 200 000 человек. Например, в разгар холодной войны Куба могла себе позволить направить десятки тысяч хорошо обученных солдат для участия в конфликтах от Анголы до Сирии.
Сейчас численность активного состава армии не превышает 40 000 — 45 000 военнослужащих. Они разделены на три группировки для обеспечения обороны восточных, западных и центральных регионов страны, уточняет WSJ.
Издание также напоминает, что в прошлом военно-воздушные силы Кубы считались одними из лучших в Латинской Америке. Они были оснащены советскими истребителями МиГ, а кубинский военно-морской флот располагал тремя фрегатами советского производства.
Фрэнк Мора, экс-представитель Барака Обамы по вопросам обороны в Латинской Америке, считает, что оставшиеся боевые самолеты кубинских ВВС, скорее всего, не способны к полетам, а флот представлен лишь небольшими кораблями береговой охраны.
Когда-то у Кубы, страны третьего мира, была армия уровня страны первого мира. Теперь же у нее нет шансов против армии США. От нее осталась лишь жалкая тень того, что было раньше.
С ним согласен Себастьян Аркос, директор Института кубинских исследований при Международном университете Флориды: «Вооруженные силы Кубы устарели. У них мало шансов противостоять США».
Катарское издание Al Jazeera тоже признает «некоторые преимущества» Кубы в сдерживании нападения США по сравнению с Венесуэлой, но предупреждает, что усугубляющийся гуманитарный кризис на острове может свести их на нет.
Издание со ссылкой на экспертов пишет, что кубинские военные лучше обучены и оснащены, чем их венесуэльские коллеги, а честь революционера на Кубе связана с мученичеством. Официальный девиз страны — Patria o muerte, venceremos («Родина или смерть, мы победим»), напоминает издание. Поэтому потенциальное похищение Рауля Кастро вряд ли заставит правительство Кубы, в отличие от Венесуэлы, пойти на уступки США, предполагает Al Jazeera.
Еще одним преимуществом Кубы является география. Близость острова к США означает, что «потенциал реагирования» Кубы, включая ее ВВС, намного превосходит все, с чем США столкнулись в Венесуэле или Иране.
Они предполагают, что Куба может намеренно атаковать американские населенные пункты, чтобы попытаться настроить общественное мнение США против администрации Трампа.
К тому же любое нападение на Кубу вызовет немедленную, неконтролируемую массовую миграцию, в основном по морю, добавляет Al Jazeera. И Трампа, чья политическая позиция основана на борьбе с иммиграцией, одно только это обстоятельство должно заставить задуматься, особенно в преддверии ноябрьских выборов в конгресс.
В субботу Гражданская оборона Кубы выпустила многостраничное руководство под названием «Семейное руководство по защите от военной агрессии», в котором перечислены обязанности семей в случае нападения США, а также многочисленные правила безопасности.
Руководство основано на оборонной доктрине Кубы под названием «Война всего народа». Она была принята после распада СССР и предусматривает сопротивление иностранному вторжению путем мобилизации всего гражданского населения с помощью партизанской войны, местных ополчений и сетей гражданской обороны. Издание обращает внимание на то, что сейчас в Гаване повсеместно развешаны лозунги: «Никто здесь не сдается».