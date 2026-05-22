Сергей Миронов встретился с участниками СВО и жителями Нижнего Новгорода

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции партии в Государственной Думе Сергей Миронов посетил Нижний Новгород с рабочим визитом 22 мая. Об этом сообщает ТК «Волга 24».
Он побывал на одном из главных предприятий страны по производству упаковки для косметики и лекарств, а также познакомился с комплексными ИТ-решениями для фармацевтической отрасли. Миронов отметил внушительный перечень льгот для сотрудников компании: помощь в приобретении жилья, медицинские осмотры и т. д. — и предложил тиражировать такой подход по всей стране.
«Мне бы хотелось, чтобы об этом узнал президент РФ Владимир Путин. Здесь достойно заботятся о людях, помогают решить любые проблемы — от жилищных до медицинских», — сказал политик.
Высокую оценку от него также получил и нижегородский музей СВО. Сергей Миронов не только познакомился с представленной экспозицией, но и подарил музею новые экспонаты: знамёна боевых соединений, воюющих в зоне специальной военной операции (СВО), а также гильзу артиллерийского снаряда. В музее прошла и встреча с участниками СВО.
«Это лучший музей, который я видел. Здесь всё сделано для молодёжи. Это очень важно и нужно», — охарактеризовал он работу учреждения.
Кроме того, состоялись встречи Миронова с многодетными семьями и жителями Советского района Нижнего Новгорода. Глава партии выслушал наказы нижегородцев и пообещал взять в работу озвученные проблемные вопросы. Часть из них будет решаться на федеральном уровне.
Ранее Миронов предложил финансировать лечение всех пациентов с редкими заболеваниями из федерального бюджета.