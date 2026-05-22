СМИ: в Альберте 19 октября пройдет «референдум о референдуме» о выходе из состава Канады

Даниэль Смит, премьер-министр канадской провинции Альберта, сообщила, что в октябре состоится голосование, на котором граждане должны ответить, хотят ли они, чтобы Альберта осталась в составе Канады или предпочтут провести обязательный референдум об отделении.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета The New York Times пишет, что сотни жителей Альберты уже подписали петиции за или против отделения: более 300 тыс. человек высказались за выход из состава страна, а свыше 400 тыс. — против независимости. В Альберте проживает немногим более 4 млн человек.

Теперь Смит попытается учесть «демократические права» всех сторон после того, как суд Альберты несколько дней назад постановил, что петиция о проведении референдума о выходе Альберты из состава Канады является неконституционной. Свое решение суд объяснил тем, что провинция не проконсультировалась с группами коренного населения, права которых будут нарушены в случае выхода Альберты из состава Канады.

Несмотря на то что я лично поддерживаю идею остаться в Канаде, я глубоко обеспокоена ошибочным решением суда, которое нарушает демократические права сотен тысяч жителей Альберты.

Даниэль Смит
премьер-министр провинции Альберта

В Альберте 19 октября планировалось провести референдум, касающийся иммиграционной политики. Теперь в список вопросов для голосования будет добавлен еще один: «Должна ли Альберта оставаться провинцией Канады или правительству Альберты следует начать юридический процесс для проведения обязательного референдума о том, следует ли Альберте отделиться от Канады?».

Проще говоря, на референдуме 19 октября жители Альберты должны будут решить, хотят ли они остаться в Канаде или следует провести еще один референдум об отделении.

То есть первый референдум не приведет к отделению, но поможет властям провинции понять, чего хотят граждане, отмечает британский канал ВВС*.

К черту 301 620 жителей Альберты, которым обещали голосование по их вопросу. Давайте проведем референдум о том, нужен ли еще один референдум.

Джеффри Рат
юрист, выступающий за отделение

Недавние опросы общественного мнения показали, что около 30% жителей Альберты проголосовали бы за отделение от Канады. В Альберте давно назревает конфликт с Оттавой, главным образом из-за разногласий по поводу использования природных ресурсов. В провинции считают, что федеральное правительство не учитывает их позицию и интересы при выработке политики.

Две ведущие федеральные партии — либералы во главе с премьер-министром Канады Марком Карни и консерваторы во главе с лидером оппозиции Пьером Пулевром — решительно выступают против отделения.

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше