В Alatau City подняли в небо первое аэротакси

В Казахстане сделали ещё один шаг к транспорту будущего.

Источник: GOV

В Alatau City впервые прошли технические тестовые полёты аэротакси eVTOL — электрического воздушного транспорта, который уже называют новой эпохой городской мобильности, передает DKNews.kz.

И если ещё недавно подобные технологии казались сценой из фантастического фильма, то теперь они тестируются прямо под Алматы.

Испытания прошли с участием Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева, главы Авиационной администрации Казахстана Майкла Дэниела, а также представителей компаний Alatau Advance Air Group Ltd (AAAG) и AutoFlight.

Что такое аэротакси и почему о нём говорит весь мир.

eVTOL — это электрические летательные аппараты вертикального взлёта и посадки. Проще говоря, гибрид дрона, вертолёта и автомобиля. Они не требуют длинных взлётных полос, работают на электричестве и предназначены для быстрых перелётов внутри города и между регионами.

По данным разработчиков, аэротакси способно:

  • развивать скорость до 200 километров в час;
  • преодолевать расстояние до 200 километров;
  • выполнять полёты практически бесшумно;
  • снижать нагрузку на городские дороги.

На фоне постоянных пробок в мегаполисах идея «перелететь» город за 10−15 минут уже перестаёт казаться фантастикой.

Казахстан готовит законы для летающих такси.

Самое важное — проект выходит за рамки красивой демонстрации. Министерство транспорта РК уже подготовило пакет законодательных поправок, который создаст правовую базу для работы аэротакси и развития городской воздушной мобильности.

Работа над документами велась почти год совместно с компаниями, участвующими во внедрении технологии. Сейчас поправки прошли этапы согласования и находятся на обсуждении. Их принятие ожидается в ближайшее время.

Фактически Казахстан может стать одной из первых стран региона, где появится полноценное регулирование для нового типа воздушного транспорта.

В Alatau City появятся вертипорты.

Параллельно власти и партнёры проекта работают над инфраструктурой. Для аэротакси планируют строить специальные площадки — вертипорты. Именно оттуда аппараты будут взлетать, заряжаться и обслуживаться.

Концепцию и дизайн объектов разрабатывает международная итальянская компания, имеющая опыт создания подобных площадок в разных странах мира.

До 2028 года в Казахстане планируют построить шесть вертипортов. Их разместят в ключевых городских и транспортных точках с учётом безопасности, логистики и интеграции с существующей инфраструктурой.

Почему это может изменить жизнь казахстанцев.

Ещё несколько лет назад аэротакси обсуждали только в Дубае, США и Китае. Сегодня Казахстан уже проводит реальные полёты и готовит законодательство.

Если проект будет реализован успешно, в будущем жители смогут:

  • добираться из аэропорта в центр города за считанные минуты;
  • быстрее перемещаться между пригородами;
  • избегать многочасовых пробок;
  • пользоваться новым экологичным видом транспорта.

Особенно важным проект может стать для Алматы и агломерации, где транспортная нагрузка растёт с каждым годом.

Будущее, которое стало ближе.

Пока аэротакси остаётся технологией будущего. Но первые полёты в Alatau City показывают: это будущее наступает гораздо быстрее, чем многие ожидали.

И возможно, уже через несколько лет привычный вопрос «на чём поедешь?» в Казахстане сменится другим — «на каком аэротакси полетишь?».

Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
