В Alatau City подняли в небо первое аэротакси

В Alatau City впервые прошли технические тестовые полёты аэротакси eVTOL — электрического воздушного транспорта, который уже называют новой эпохой городской мобильности, передает DKNews.kz.
И если ещё недавно подобные технологии казались сценой из фантастического фильма, то теперь они тестируются прямо под Алматы.
Испытания прошли с участием Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева, главы Авиационной администрации Казахстана Майкла Дэниела, а также представителей компаний Alatau Advance Air Group Ltd (AAAG) и AutoFlight.
Что такое аэротакси и почему о нём говорит весь мир.
eVTOL — это электрические летательные аппараты вертикального взлёта и посадки. Проще говоря, гибрид дрона, вертолёта и автомобиля. Они не требуют длинных взлётных полос, работают на электричестве и предназначены для быстрых перелётов внутри города и между регионами.
По данным разработчиков, аэротакси способно:
- развивать скорость до 200 километров в час;
- преодолевать расстояние до 200 километров;
- выполнять полёты практически бесшумно;
- снижать нагрузку на городские дороги.
На фоне постоянных пробок в мегаполисах идея «перелететь» город за 10−15 минут уже перестаёт казаться фантастикой.
Казахстан готовит законы для летающих такси.
Самое важное — проект выходит за рамки красивой демонстрации. Министерство транспорта РК уже подготовило пакет законодательных поправок, который создаст правовую базу для работы аэротакси и развития городской воздушной мобильности.
Работа над документами велась почти год совместно с компаниями, участвующими во внедрении технологии. Сейчас поправки прошли этапы согласования и находятся на обсуждении. Их принятие ожидается в ближайшее время.
Фактически Казахстан может стать одной из первых стран региона, где появится полноценное регулирование для нового типа воздушного транспорта.
В Alatau City появятся вертипорты.
Параллельно власти и партнёры проекта работают над инфраструктурой. Для аэротакси планируют строить специальные площадки — вертипорты. Именно оттуда аппараты будут взлетать, заряжаться и обслуживаться.
Концепцию и дизайн объектов разрабатывает международная итальянская компания, имеющая опыт создания подобных площадок в разных странах мира.
До 2028 года в Казахстане планируют построить шесть вертипортов. Их разместят в ключевых городских и транспортных точках с учётом безопасности, логистики и интеграции с существующей инфраструктурой.
Почему это может изменить жизнь казахстанцев.
Если проект будет реализован успешно, в будущем жители смогут:
- добираться из аэропорта в центр города за считанные минуты;
- быстрее перемещаться между пригородами;
- избегать многочасовых пробок;
- пользоваться новым экологичным видом транспорта.
Особенно важным проект может стать для Алматы и агломерации, где транспортная нагрузка растёт с каждым годом.
Будущее, которое стало ближе.
Пока аэротакси остаётся технологией будущего. Но первые полёты в Alatau City показывают: это будущее наступает гораздо быстрее, чем многие ожидали.
И возможно, уже через несколько лет привычный вопрос «на чём поедешь?» в Казахстане сменится другим — «на каком аэротакси полетишь?».