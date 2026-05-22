Механизм поддержки PURL, запущенный США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса, действует с августа 2025 года. Президент США Дональд Трамп утверждал, что Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
Рубио: США продолжают поставлять оружие Украине на деньги союзников
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему участвуют в программе поставок оружия Украине, финансируемой за счет взносов союзников по НАТО.