Reuters: Катар направил переговорщиков в Иран для содействия мирной сделке

Переговорочная группа из Катара в координации с США прибыла в Тегеран для урегулирования нерешенных вопросов по мирному соглашению с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как пишет издание, ранее Доха выступала посредником в урегулировании нескольких международных конфликтов, в том числе в Газе. Однако катарские власти отказались участвовать в переговорном процессе по Ирану после того, как в марте территория страны подвергалась ударам иранской армии.

В том же месяце представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявлял, что Доха выступает за дипломатические пути урегулирования конфликта, однако подчеркнул, что участвовать в переговорах страна не будет. По данным Axios, в качестве посредников выступали Турция, Египет и Пакистан.

22 мая телеканал «Аль-Арабия» опубликовал новый проект мирного соглашения США и Ирана, который предполагает полное прекращение огня. Среди других положений документа — взаимное обязательство не наносить удары по военной, гражданской или экономической инфраструктуре, свобода судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе, постепенное снятие санкций США в обмен на приверженность Ирана условиям соглашения. Ядерная программа Ирана в тексте не упоминается.

