Reuters: Катар направил переговорщиков в Иран для содействия мирной сделке

Как пишет издание, ранее Доха выступала посредником в урегулировании нескольких международных конфликтов, в том числе в Газе. Однако катарские власти отказались участвовать в переговорном процессе по Ирану после того, как в марте территория страны подвергалась ударам иранской армии.
22 мая телеканал «Аль-Арабия» опубликовал новый проект мирного соглашения США и Ирана, который предполагает полное прекращение огня. Среди других положений документа — взаимное обязательство не наносить удары по военной, гражданской или экономической инфраструктуре, свобода судоходства в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе, постепенное снятие санкций США в обмен на приверженность Ирана условиям соглашения. Ядерная программа Ирана в тексте не упоминается.